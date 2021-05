Barcellona, Ansu Fati sarà operato per la terza volta al menisco (Di martedì 4 maggio 2021) Ansu Fati sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il 18enne attaccante del Barcellona nella giornata di giovedì verrà operato per la terza volta per guarire definitivamente dalla rottura del menisco interno del ginocchio sinistro, dopo l’infortunio subito lo scorso novembre che continua a provocargli dolore. Per questa nuova operazione, Ansu Fati si affiderà all’equipe del dottor Antonio Maestro e del dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Secondo il quotidiano spagnolo la convalescenza potrebbe durare almeno due mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021)sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il 18enne attaccante delnella giornata di giovedì verràper laper guarire definitivamente dalla rottura delinterno del ginocchio sinistro, dopo l’infortunio subito lo scorso novembre che continua a provocargli dolore. Per questa nuova operazione,si affiderà all’equipe del dottor Antonio Maestro e del dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Secondo il quotidiano spagnolo la convalescenza potrebbe durare almeno due mesi. SportFace.

sportface2016 : #Barcellona , #AnsuFati sarà operato al menisco per la terza volta - MCalcioNews : Barcellona, Ansu Fati sotto i ferri. Sarà costretto a un nuovo intervento chirurgico - TMit_news : Barcellona: Ansu Fati e un calvario infinito. Nuovo intervento in settimana - YDJ69 : @ElCuchuEsteban @totofaz @Rodolfo34113504 Tutti a Barcellona non possono andare. Messi, Griezmann, Dembelè, Ansu F… -