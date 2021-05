Verizon vende Yahoo e AOL al fondo di private equity Apollo (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Verizon ha venduto la sua divisione Media (che comprende i brand Yahoo e AOL) al fondo di private equity Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’accordo, Verizon riceverà 4,25 miliardi di dollari in contanti, preferred interests per 750 milioni di dollari e manterrà una partecipazione del 10% in Verizon Media. La società, che sarà nota come Yahoo alla chiusura della transazione, continuerà ad essere guidata dal CEO Guru Gowrappan. L’operazione, si legge in una nota, “consentirà a Verizon Media di perseguire in modo aggressivo le aree di crescita e porterà benefici ai suoi dipendenti, inserzionisti, partner editoriali e ai quasi 900 milioni di utenti attivi mensilmente in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –ha venduto la sua divisione Media (che comprende i brande AOL) aldiGlobal Management per 5 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’accordo,riceverà 4,25 miliardi di dollari in contanti, preferred interests per 750 milioni di dollari e manterrà una partecipazione del 10% inMedia. La società, che sarà nota comealla chiusura della transazione, continuerà ad essere guidata dal CEO Guru Gowrappan. L’operazione, si legge in una nota, “consentirà aMedia di perseguire in modo aggressivo le aree di crescita e porterà benefici ai suoi dipendenti, inserzionisti, partner editoriali e ai quasi 900 milioni di utenti attivi mensilmente in ...

