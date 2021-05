Ermal Meta sui tifosi dell’Inter in Piazza Duomo: “Imbarazzante” (Di lunedì 3 maggio 2021) Risuonano su Twitter le parole di Ermal Meta sui tifosi dell’Inter in Piazza Duomo a Milano. Hanno festeggiato lo scudetto della squadra con un assembramento nella storica Piazza milanese, senza mascherine né distanziamento sociale, in piena pandemia. All’indomani del concerto del Primo Maggio, svolto secondo le accortezze covid, Ermal Meta lascia un commento sui social nell’osservare queste immagini. L’artista spiega di essere appena rientrato da Roma, dove si è esibito rinunciando ai suoi tecnici nonostante tutti i controlli e le verifiche del caso. Nel rientrare a Milano si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante, che ha già raggiunto le prime pagine di tutti i giornali. “Al primo maggio non abbiamo potuto portare i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Risuonano su Twitter le parole disuiina Milano. Hanno festeggiato lo scudetto della squadra con un assembramento nella storicamilanese, senza mascherine né distanziamento sociale, in piena pandemia. All’indomani del concerto del Primo Maggio, svolto secondo le accortezze covid,lascia un commento sui social nell’osservare queste immagini. L’artista spiega di essere appena rientrato da Roma, dove si è esibito rinunciando ai suoi tecnici nonostante tutti i controlli e le verifiche del caso. Nel rientrare a Milano si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante, che ha già raggiunto le prime pagine di tutti i giornali. “Al primo maggio non abbiamo potuto portare i ...

