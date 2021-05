“Sono imbarazzato per voi!” Concerto 1° maggio | Fedez è una furia contro i vertici Rai E spunta una telefonata | “Volte censurarmi?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 2 maggio 2021) È da ieri sera che non si parla d’altro:sul palco del 1°2021. Il rapper milanese infatti ha sfruttato questo momento per affrontare problemi molto importanti non solo per lui ma per diverse categorie: prima ha parlato dei lavoratori dello spettacolo e della terribile situazione economica in cui si trovano, criticando aspramente il premier Mario Draghi, poi ha incentrato l’attenzione sul Ddl Zan e le frasi omofobe di alcuni esponenti della Lega. Il problema è che per poterle dire, quelle frasi,ha dovuto lottare “un pochino”. È lui stesso a raccontarlo, prima e dopo il suo intervento sul palco del Primo. Tuttavia, subito dopo il monologo diè arrivata una nota di Viale Mazzini in cui la Rai precisa di non aver mai chiesto anticipatamente i testi degli artisti. A ...