Lewis Hamilton vince il GP del Portogallo F1 avanti a Verstappen e Bottas (Di domenica 2 maggio 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Portogallo a Portimao di Formula 1, aumentando così il suo vantaggio nella classifica piloti 2021. Il sette volte campione del mondo ha trionfato davanti al suo rivale più duro per il titolo Max Verstappen (con Red Bull) e al poleman Valtteri Bottas (su Mercedes). Sebastian Vettel (su L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lewis Hamilton vince il GP Eifel ed eguaglia Schumacher. Ricciardo a podio AlphaTauri presenta la AT02 per il mondiale 2021 di Formula 1 Orari TV GP Russia F1: ecco la programmazione Sky e TV8 Positivi Covid-19 F1: 10 casi confermati nel GP di Russia a Sochi Orari TV GP Sakhir F1 2020: la ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 2 maggio 2021)ha vinto il Gran Premio dela Portimao di Formula 1, aumentando così il suo vantaggio nella classifica piloti 2021. Il sette volte campione del mondo ha trionfato dal suo rivale più duro per il titolo Max(con Red Bull) e al poleman Valtteri(su Mercedes). Sebastian Vettel (su L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::il GP Eifel ed eguaglia Schumacher. Ricciardo a podio AlphaTauri presenta la AT02 per il mondiale 2021 di Formula 1 Orari TV GP Russia F1: ecco la programmazione Sky e TV8 Positivi Covid-19 F1: 10 casi confermati nel GP di Russia a Sochi Orari TV GP Sakhir F1 2020: la ...

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - Eurosport_IT : Continua il duello Hamilton-Verstappen: in Portogallo la spunta Lewis ???? Bottas chiude il podio, Leclerc 6° e Sain… - Formula1Co : GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO: VITTORIA DI LEWIS HAMILTON - mult1formula : REPORT GP DEL PORTOGALLO ???? Nel segno della noia vince un grande Lewis Hamilton! ?? @vettealatte #PortugueseGP… - AngoloNews2018 : Risultati F1, Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo -