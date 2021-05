Fedez al Concertone contro la Lega, solidarietà Pd-M5s-Leu. Di Maio: “Censura inaccettabile”. Letta: “Servono le scuse dell’azienda”. Usigrai: “In Rai il sistema è la partitocrazia” (Di domenica 2 maggio 2021) Le parole di Fedez contro la Lega al Concertone del Primo maggio e la pubblicazione della telefonata nella quale i vertici Rai chiedono al cantante di “adeguarsi al sistema” hanno provocato un terremoto a viale Mazzini e aperto l’ennesimo fronte politico dentro la maggioranza. Le forze di centrosinsitra, Pd-M5s-Leu, si sono infatti schierate in difesa del rapper che ha pubblicamente attaccato l’ostruzionismo del Carroccio contro la legge sull’omotransfobia, mentre il sindacato interno Usigrai ha messo sotto accusa “la partitocrazia” dell’azienda pubblica. Il primo a ringraziarlo ieri sera è stato il deputato Pd che ha dato il nome al disegno di legge contro l’omotransfobia Alessandro Zan: “Ora il Senato abbia lo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Le parole dilaaldel Primo maggio e la pubblicazione della telefonata nella quale i vertici Rai chiedono al cantante di “adeguarsi al” hanno provocato un terremoto a viale Mazzini e aperto l’ennesimo fronte politico dentro la maggioranza. Le forze di centrosinsitra, Pd-M5s-Leu, si sono infatti schierate in difesa del rapper che ha pubblicamente attaccato l’ostruzionismo del Carrocciola legge sull’omotransfobia, mentre il sindacato internoha messo sotto accusa “lapubblica. Il primo a ringraziarlo ieri sera è stato il deputato Pd che ha dato il nome al disegno di leggel’omotransfobia Alessandro Zan: “Ora il Senato abbia lo stesso ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - BouletPaola : RT @possospiegaree: 'Posso dire che #Fedez aveva il cappellino della Nike perché non ho la minima idea di come ribattere? Posso o no?!' #co… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Fedez dal palco del concertone attacca: 'Il ddl Zan meno importante dell'etichettatura del vino' -