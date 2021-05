Rudy Zerbi, il doloroso retroscena: “L’ho scoperto così” (Di sabato 1 maggio 2021) Rudy Zerbi racconta quando ha scoperto il nome di suo padre, dettagli sulla sua vita familiare. Ecco il retroscena su quello che è successo. Non poco tempo fa, Rudy Zerbi aveva raccontato il suo dramma e gli incredibili retroscena che lo hanno portato a scoprire il nome di suo padre. Il giudice di Amici e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 1 maggio 2021)racconta quando hail nome di suo padre, dettagli sulla sua vita familiare. Ecco ilsu quello che è successo. Non poco tempo fa,aveva raccontato il suo dramma e gli incredibiliche lo hanno portato a scoprire il nome di suo padre. Il giudice di Amici e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

pigra_ : RT @OneArtist5: @Tancred_i Siamo come Bonnie e Clyde, come Rudy Zerbi Ah non faceva così? scusate - cringegram : La Pettinelli piena di Rudy Zerbi come tutti noi. #Amici20 - ToscanoFabiana : RT @weneedzerbisa: rudy zerbi se ne è andato via ma quelli buoni sono rimasti AAAA ARIII AHAGSHAHAHHA #Amici20 #zerbisa @RudyZerbi https://… - lolonoexiste : non io che mando a martina le storie di rudy zerbi col caciocavallo #circozzi - ria_lera : RT @OneArtist5: @Tancred_i Siamo come Bonnie e Clyde, come Rudy Zerbi Ah non faceva così? scusate -