Il concerto del Primo Maggio in diretta da Roma su Rai3 e in streaming: tutti gli ospiti (Di sabato 1 maggio 2021) Il concerto del Primo Maggio in diretta da Roma oggi, 1° Maggio 2021. Un cast ricchissimo di Big, che lascia spazio anche ad alcuni emergenti. Molti i reduci dal Festival di Sanremo 2021 ma alcuni alcuni internazionali: spiccano i nomi di Noel Gallagher e di LP. Sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma si esibiranno infatti anche tre giovani artisti promettenti: CARGO (Roma), MARTE MARASCO (Milano) e NENO (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT. In diretta verrà proclamato il vincitore assoluto della competizione riservata agli emergenti. “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Ildelindaoggi, 1°2021. Un cast ricchissimo di Big, che lascia spazio anche ad alcuni emergenti. Molti i reduci dal Festival di Sanremo 2021 ma alcuni alcuni internazionali: spiccano i nomi di Noel Gallagher e di LP. Sul palco deldelsi esibiranno infatti anche tre giovani artisti promettenti: CARGO (), MARTE MARASCO (Milano) e NENO (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT. Inverrà proclamato il vincitore assoluto della competizione riservata agli emergenti. “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il...

welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Cisco Bellotti #propagandaresistenza #propagandalive - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - enricoruggeri : Brutte notizie per i virologi d’assalto... Covid, nessun contagio tra i 5mila spettatori del concerto sperimentale… - toomuch_heart_ : RT @mottasonoio: Dal palco del primo maggio si vede la Sala Santa Cecilia, dove ho fatto l’ultimo concerto un anno e mezzo fa. Non mi era m… - bertini_camilla : RT @mottasonoio: Dal palco del primo maggio si vede la Sala Santa Cecilia, dove ho fatto l’ultimo concerto un anno e mezzo fa. Non mi era m… -