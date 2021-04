Fasano: auto contromano si schianta contro un'altra macchina, due morti (Di venerdì 30 aprile 2021) Un grave incidente stradale , con un bilancio di due morti e un ferito, si verificato questa mattina sulla statale 16 tra Brindisi e Bari , all'altezza di Fasano. Coinvolte due automobili. Secondo i ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) Un grave incidente stradale , con un bilancio di duee un ferito, si verificato questa mattina sulla statale 16 tra Brindisi e Bari , all'altezza di. Coinvolte duemobili. Secondo i ...

