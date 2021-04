?La Russia sanziona Sassoli e altri 7 responsabili Ue (Di venerdì 30 aprile 2021) In risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest'anno nei confronti di sei cittadini russi Leggi su rainews (Di venerdì 30 aprile 2021) In risposta alle misure limitative introdotte il 2 e il 22 marzo di quest'anno nei confronti di sei cittadini russi

Advertising

Tg1Rai : In Russia, @navalny oppositore del presidente #Putin, riappare in video per la prima volta dopo un lungo sciopero… - marcodimaio : La #Russia ha espulso l'addetto navale aggiunto dell'Ambasciata italiana dopo le misure di Roma contro i due milita… - marcodimaio : #Navalny ancora una volta trattato come un terrorista in quanto oppositore politico. Tribunale di Mosca ordina la s… - WomanWithPen : @DanielaDaffin @PoliticaPerJedi Si ma anche senza conoscere la politica estera, che son sicura Yoda conosce, e' dav… - Enrico_Cataldo : @bordoni_russia Più che il concetto di 'mondo Russo', penso sia stata la Russia come entità felicemente indipendent… -