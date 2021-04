Crisanti: “Salvini non capisce nulla, dice che mi occupo di zanzare” | VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid, Crisanti risponde a Salvini: “Non capisce nulla” VIDEO “Salvini non capisce nulla”: così Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, ha risposto al leader della Lega che qualche giorno fa, parlando del coprifuoco e delle norme anti-Covid, aveva dichiarato di fidarsi più di Bassetti “che si occupa di uomini” rispetto a chi “si occupa di zanzare” con riferimento a Crisanti per l’appunto. Ospite di Accordi&Disaccordi, il programma d’approfondimento in onda su Nove, l’epidemiologo ha commentato le parole del leader del Carroccio con toni molto duri. “Io penso che i politici dovrebbero interessarsi di politica perché Salvini ha fatto dato ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid,risponde a: “Nonnon”: così Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, ha risposto al leader della Lega che qualche giorno fa, parlando del coprifuoco e delle norme anti-Covid, aveva dichiarato di fidarsi più di Bassetti “che si occupa di uomini” rispetto a chi “si occupa di” con riferimento aper l’appunto. Ospite di Accordi&Disaccordi, il programma d’approfondimento in onda su Nove, l’epidemiologo ha commentato le parole del leader del Carroccio con toni molto duri. “Io penso che i politici dovrebbero interessarsi di politica perchéha fatto dato ...

Advertising

fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - repubblica : Crisanti: 'Salvini dice che sono un esperto di zanzare? Non capisce nulla' - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogia a… - cesarebrogi1 : RT @Lanf040264: #Salvini definisce #Crisanti esperto di zanzare. Ma come non si vergogna: un nulla contro la scienza! Crisanti, siamo tu… - balasilvi : RT @La_manina__: Salvini: Crisanti è uno zanzarologo. Crisanti: Le zanzare causano 800 milioni di casi di malattia all’anno. I paesi con p… -