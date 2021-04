Rapina in una gioielleria nel cuore della città, il titolare spara: morte 2 persone (Di mercoledì 28 aprile 2021) È finito in tragedia un tentativo di Rapina in una gioielleria a Grinzane, nel cuneese. Due dei tre Rapinatori sarebbero stati uccisi in strada raggiunti da colpi di arma da fuoco. Il terzo sarebbe in fuga. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Alba che stanno ricostruendo la dinamica non ancora chiara. Non è la prima volta che la gioielleria viene presa di mira. Nel 2015 era già stata Rapinata in passato e il titolare con la figlia vennero malmenati. A quanto si apprende il gioielliere, invece, non risulterebbe ferito. A raccontare i fatti un testimone al quotidiano Repubblica: “Mi batte il cuore – dice una ragazza sulle colonne del giornale- è stato terribile: ho avuto paura di morire”. Almeno cinque i colpi di pistola esplosi all’indirizzo dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) È finito in tragedia un tentativo diin unaa Grinzane, nel cuneese. Due dei tretori sarebbero stati uccisi in strada raggiunti da colpi di arma da fuoco. Il terzo sarebbe in fuga. Sul posto i carabinieriCompagnia di Alba che stanno ricostruendo la dinamica non ancora chiara. Non è la prima volta che laviene presa di mira. Nel 2015 era già statata in passato e ilcon la figlia vennero malmenati. A quanto si apprende il gioielliere, invece, non risulterebbe ferito. A raccontare i fatti un testimone al quotidiano Repubblica: “Mi batte il– dice una ragazza sulle colonne del giornale- è stato terribile: ho avuto paura di morire”. Almeno cinque i colpi di pistola esplosi all’indirizzo dei ...

