Can Yaman, è lui a gestire il suo profilo Instagram? Cosa risponde l'ufficio stampa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo aver fatto preoccupare i fan ed essere sparito da Instagram, Can Yaman è tornato online: gli 8 milioni di followers hanno tirato un sospiro di sollievo, ma si è sparso il dubbio che l'attore non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo aver fatto preoccupare i fan ed essere sparito da, Canè tornato online: gli 8 milioni di followers hanno tirato un sospiro di sollievo, ma si è sparso il dubbio che l'attore non ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman, è lui a gestire il suo profilo Instagram? Cosa risponde l'ufficio stampa Dopo aver fatto preoccupare i fan ed essere sparito da Instagram, Can Yaman è tornato online: gli 8 milioni di followers hanno tirato un sospiro di sollievo, ma si è sparso il dubbio che l'attore non si occupasse direttamente dei suoi social. Come stanno le cose? ...

Diletta Leotta, accusata di aver tradito Can Yaman, sbotta su Instagram Dopo essere stata accusata di aver tradito Can Yaman con un altro uomo, finendo in pasto alle copertine dei giornali scandalistici, Diletta Leotta dice basta. La giornalista sportiva pubblica su Instagram un post fiume chiedendo di essere ...

Diletta Leotta sul gossip: «Ho sopportato tutto, fin qui» Diletta Leotta ne ha le scatole piene: a fare esplodere la bionda del calcio è stato il gossip, che nelle ultime settimane si è particolarmente accanito sulla sua storia d'amore con Can Yaman. Sopratt ...

Can Yaman e Diletta Leotta difesi dal fratello di lei: “Tutta invidia perché sono perfetti” Can Yaman e Diletta Leotta sono stati difesi a spada tratta dal fratello della bellissima conduttrice tv sportiva, Mirko Manola.

