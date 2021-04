Il Recovery Draghi visto da Washington DC. Il rapporto AmCham (Di martedì 27 aprile 2021) Promosso, con riserva. Fra i primi bilanci del Recovery plan targato Mario Draghi c’è quello di AmCham, la camera di commercio italo-americana diretta da Simone Crolla. In un documento ecco il primo bilancio della vasta rete di aziende che lavorano fra Italia e Usa. Il Pnrr, si legge nella premessa, deve essere “l’inizio di un percorso che prosegua nel tempo e che permetta all’Italia una coesistenza tra le esigenze del settore pubblico e quelle del comparto privato, principale fonte di creazione di posti di lavoro e di valore per il sistema economico”. Dunque le quattro priorità per intervenire con i fondi europei. Due delle missioni sono indicate nel piano di Draghi, altre due “sono trasversali”. Si parte dalla “digitalizzazione” della Pubblica amministrazione, da sempre una nota dolente per il nostro Paese. Serve ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Promosso, con riserva. Fra i primi bilanci delplan targato Marioc’è quello di, la camera di commercio italo-americana diretta da Simone Crolla. In un documento ecco il primo bilancio della vasta rete di aziende che lavorano fra Italia e Usa. Il Pnrr, si legge nella premessa, deve essere “l’inizio di un percorso che prosegua nel tempo e che permetta all’Italia una coesistenza tra le esigenze del settore pubblico e quelle del comparto privato, principale fonte di creazione di posti di lavoro e di valore per il sistema economico”. Dunque le quattro priorità per intervenire con i fondi europei. Due delle missioni sono indicate nel piano di, altre due “sono trasversali”. Si parte dalla “digitalizzazione” della Pubblica amministrazione, da sempre una nota dolente per il nostro Paese. Serve ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - LuigiF97101292 : RT @RadioRadioWeb: I 'soldi europei' in realtà sono soldi che noi diamo all'Europa. Perché allora non emettiamo debito normale anziché mett… - ManuelaBellipan : RT @Laila76913893: Ancora insistono col Recovery plan uguale a quello di #Draghi . (stamattina 95 % !) Signori,i titoli sono obbligatori,im… -