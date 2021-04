Anticiclone Africano, con primo gran caldo in arrivo fino a oltre 30 gradi (Di martedì 27 aprile 2021) Un’area depressionaria, protesa dalla Penisola Iberica fino all’Europa Centrale, convoglia correnti instabili sud-occidentali verso le regioni centro-settentrionali dell’Italia. Il tempo invece si mantiene più stabile al Sud, dove prevalgono le propaggini dell’Anticiclone nord-Africano. L’aria fredda in discesa sull’Atlantico farà risalire aria molto calda sul MediterraneoLe temperature stanno aumentando per le correnti meridionali che prelevano direttamente aria dal deserto con anche sabbia in sospensione in atmosfera. Questa situazione si manterrà invariata per più giorni, con l’Italia divisa nettamente in due tronconi. Il meteo continuerà a fare le bizze al Centro-Nord, mentre il Sud beneficerà del costante apporto del promontorio anticiclonico. I flussi caldi, in risalita dal Nord Africa, si faranno sentire in modo più importante ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Un’area depressionaria, protesa dalla Penisola Ibericaall’Europa Centrale, convoglia correnti instabili sud-occidentali verso le regioni centro-settentrionali dell’Italia. Il tempo invece si mantiene più stabile al Sud, dove prevalgono le propaggini dell’nord-. L’aria fredda in discesa sull’Atlantico farà risalire aria molto calda sul MediterraneoLe temperature stanno aumentando per le correnti meridionali che prelevano direttamente aria dal deserto con anche sabbia in sospensione in atmosfera. Questa situazione si manterrà invariata per più giorni, con l’Italia divisa nettamente in due tronconi. Il meteo continuerà a fare le bizze al Centro-Nord, mentre il Sud beneficerà del costante apporto del promontorio anticiclonico. I flussi caldi, in risalita dal Nord Africa, si faranno sentire in modo più importante ...

mitrandirr : In realtà non è #27aprile Ma è il 143 di gennaio, visto il freddo e la pioggia battente. Anticiclone africano manchi ?? - CorriereQ : CALDO al Sud per l’anticiclone africano: ecco le temperature previste - tweetnewsit : METEO - ANTICICLONE AFRICANO già in declino, arriva un nuovo PEGGIORAMENTO nei PROSSIMI GIORNI, con PIOGGE e possib… - CorriereQ : METEO 7 Giorni. Peggiora al Centro-Nord, anticiclone africano al Sud - ilmeteoit : #ESTATE 2021: dominio assoluto dell'Anticiclone #Africano? Le #MAPPE dicono di sì -