UeD, per Gemma arriva Fabrizio. Ma dopo la bella sorpresa, una scoperta amarissima: chi è davvero (Di lunedì 26 aprile 2021) Gemma Galgani ancora super protagonista di Uomini e Donne. E ancora una volta nel mirino di Tina Cipollari, di nuovo collegata in video. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi è infatti fisicamente assente dallo studio da diversi giorni per via di un trasloco molto impegnativo. Ma tornando alla dama torinese, la puntata si apre col filmato di un litigio tra lei e Roberto. Quindi la decisione decide di chiudere con il cavaliere con cui non è scattata la scintilla. “Ci sono differenze caratteriali”, spiega la dama e Gianni Sperti la invita a chiudere definitivamente il rapporto con Roberto e a concentrarsi su un nuovo cavaliere visto dietro le quinte. “Secondo me è arrivato per te”, afferma l’opinionista.



