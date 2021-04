Traffico Roma del 26-04-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code sul percorso Urbano dell’a24 tra lo svincolo del raccordo e la tangenziale est in tangenziale e poi tra salari ai campi sportivi verso trionfali e su viale Castrense in direzione di San Giovanni coda invece per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina a lui e poi rallentamenti e code pertrasud e Appia incolonnamenti sono segnalati sulla Flaminia a partire da Labaro per un incidente segnalato nei pressi di via dei Due Ponti si sono formati i cuori di conseguenza sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna dallo svincolo della Salaria per difficoltà di missione sulla Flaminia incidente segnalato a Torre Gaia su via di Tor Bella Monaca all’altezza di viale Paolo Ferdinando Quaglia con rallentamenti ...