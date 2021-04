Torres: “Vorrei vincere un trofeo con il Villareal” (Di domenica 25 aprile 2021) Il Villareal è una delle squadre più competitive all’interno del campionato spagnolo, ovvero la Liga. Al momento oltre ad avere come obiettivo l’entrata in zona Champions, la squadra spagnola sta anche lottando in Europa League. Pau Torres è uno dei difensori del Villareal e dice di aspirare a grandi obiettivi con i propri compagni. Il Villareal accede alle semifinali di Europa League Torres: a cosa aspira il giocatore? Pau Francisco Torres è uno dei difensori in forza al Villareal, il club nel quale è cresciuto e dal quale si è allontanato soltanto per una stagione per andare a giocare al Malaga. Il giocatore classe 1997 ha le idee molto chiare: con la sua squadra vuole arrivare in alto. Tra gli obiettivi stagionali c’è quello di raggiungere la zona ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Ilè una delle squadre più competitive all’interno del campionato spagnolo, ovvero la Liga. Al momento oltre ad avere come obiettivo l’entrata in zona Champions, la squadra spagnola sta anche lottando in Europa League. Pauè uno dei difensori dele dice di aspirare a grandi obiettivi con i propri compagni. Ilaccede alle semifinali di Europa League: a cosa aspira il giocatore? Pau Franciscoè uno dei difensori in forza al, il club nel quale è cresciuto e dal quale si è allontanato soltanto per una stagione per andare a giocare al Malaga. Il giocatore classe 1997 ha le idee molto chiare: con la sua squadra vuole arrivare in alto. Tra gli obiettivi stagionali c’è quello di raggiungere la zona ...

Advertising

luisaekook : RT @btsnewsitalia: quello diceva 'Vorrei che tutti fossimo un po’ come la boy band BTS.' Perché pensavo che avremmo potuto essere un po’ co… - BTSxArmy1673 : RT @btsnewsitalia: quello diceva 'Vorrei che tutti fossimo un po’ come la boy band BTS.' Perché pensavo che avremmo potuto essere un po’ co… - btsnewsitalia : quello diceva 'Vorrei che tutti fossimo un po’ come la boy band BTS.' Perché pensavo che avremmo potuto essere un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Torres Vorrei Sfida all'abbandono scolastico: studenti in mare per ritrovare la voglia di studiare 'Vorrei lasciarmi alle spalle lo zaino di fatiche che mi porto dietro'. Sono alcuni dei pensieri ... Giovani per il Sociale Porto Torres, Associazione Antonia Vita " Carrobiolo Monza. Condividi questa ...

Povertà educativa: Salerno, ripartita l'esperienza del progetto 'A Scuola di Mare' per ragazzi con disagio sociale 'Vorrei riscoprirmi capace di credere in me stesso'. 'Vorrei la libertà di cui sento la mancanza'. Sono alcuni dei pensieri dei ragazzi che hanno iniziato,... Aps Giovani per il sociale Porto Torres, ...

Porto Torres: "Senza vaccini da una settimana" L'Unione Sarda.it Torres: “Vorrei vincere un trofeo con il Villareal” Torres: a cosa aspira il giocatore ... che non è facile rimanere concentrati sia sul campionato che sulla competizione europea: “È vero vogliamo davvero che arrivi quella semifinale contro l’Arsenal, ...

Porto Torres: Andrea Tamponi nuovo coordinatore dei Riformatori Sardi L’affidamento di questo importante incarico è arrivato in questi giorni direttamente dal coordinatore regionale Aldo Salaris e dalla presidente del partito Mara Lai. «Intendiamo impegnarci per ...

lasciarmi alle spalle lo zaino di fatiche che mi porto dietro'. Sono alcuni dei pensieri ... Giovani per il Sociale Porto, Associazione Antonia Vita " Carrobiolo Monza. Condividi questa ...riscoprirmi capace di credere in me stesso'. 'la libertà di cui sento la mancanza'. Sono alcuni dei pensieri dei ragazzi che hanno iniziato,... Aps Giovani per il sociale Porto, ...Torres: a cosa aspira il giocatore ... che non è facile rimanere concentrati sia sul campionato che sulla competizione europea: “È vero vogliamo davvero che arrivi quella semifinale contro l’Arsenal, ...L’affidamento di questo importante incarico è arrivato in questi giorni direttamente dal coordinatore regionale Aldo Salaris e dalla presidente del partito Mara Lai. «Intendiamo impegnarci per ...