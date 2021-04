LIVE Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 3-2 | Finale ATP Belgrado in DIRETTA | controbreak immediato del russo

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2! Ha risposto in modo divino ilin questo game, l’azzurro è calato invece al servizio. Adesso deve immediatamente resettare il romano. 15-40 Affossa malamente il rovescio tagliato. Due palle per l’. 15-30è aggressivo in risposta e costringead un dritto complicato. 15-15 Ace per cancellare ogni tipo di patema. 0-15 Seconda rischiata daed arriva il doppio fallo. 3-1 BREAK! Doppio fallo deleterio perche consegna il break all’azzurro! 15-40 Sbaglia completamente il drittonella soluzione ...