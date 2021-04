Giallorossi a Cagliari ma testa allo United (Di domenica 25 aprile 2021) Cinque punti nelle ultime sei partite di A hanno allontanato la Roma dalla zona Champions, ma ora tutti i pensieri sono rivolti a giovedì, il giorno dell'andata di semifinale di Europa League a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Cinque punti nelle ultime sei partite di A hannontanato la Roma dalla zona Champions, ma ora tutti i pensieri sono rivolti a giovedì, il giorno dell'andata di semifinale di Europa League a ...

nadi1913 : RT @giannattasius: La @OfficialASRoma ha il @SassuoloUS attaccato al c**o. È obbligo dei giallorossi impegnarsi domani a Cagliari. United o… - viola4ever : RT @giannattasius: La @OfficialASRoma ha il @SassuoloUS attaccato al c**o. È obbligo dei giallorossi impegnarsi domani a Cagliari. United o… - giannattasius : La @OfficialASRoma ha il @SassuoloUS attaccato al c**o. È obbligo dei giallorossi impegnarsi domani a Cagliari. United o non United. - siamo_la_Roma : ??Direzione #Cagliari ??Giallorossi in partenza ??Presente anche #TiagoPinto - romanewseu : #Cagliari-#Roma: i giallorossi in partenza per la Sardegna -