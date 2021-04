Festa del 25 aprile, Fontana ricorda “l’impegno e le sofferenze che sono state necessarie per conquistarla” (Di domenica 25 aprile 2021) MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (foto), interviene sulla Festa della Liberazione che si celebra oggi, 25 aprile, evidenziando che “il senso di questa giornata da 76 anni ha a che fare con l’impegno e le sofferenze che sono state necessarie per conquistarla”. E aggiunge: “Molti di noi durante quest’anno si sono resi conto di quanto le limitazioni alla nostra libertà, alle nostre abitudini, anche alle più semplici, siano state pesanti. È per questo che quella riflessione oggi è ancora più appropriata. Da domani riconquistiamo una piccola dose di maggiore libertà: salvaguardiamola con i nostri comportamenti. Diamo valore a tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi per ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio(foto), interviene sulladella Liberazione che si celebra oggi, 25, evidenziando che “il senso di questa giornata da 76 anni ha a che fare cone lecheper”. E aggiunge: “Molti di noi durante quest’anno siresi conto di quanto le limitazioni alla nostra libertà, alle nostre abitudini, anche alle più semplici, sianopesanti. È per questo che quella riflessione oggi è ancora più appropriata. Da domani riconquistiamo una piccola dose di maggiore libertà: salvaguardiamola con i nostri comportamenti. Diamo valore a tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi per ...

