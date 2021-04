Covid: New Delhi estende il lockdown, 'non c'è tregua' (Di domenica 25 aprile 2021) New Delhi estenderà il lockdown di una settimana, vista la drammatica situazione sul fronte dell'epidemia di Covid in tutta l'India. "Non c'è tregua, la devastazione del coronavirus continua", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Newrà ildi una settimana, vista la drammatica situazione sul fronte dell'epidemia diin tutta l'India. "Non c'è, la devastazione del coronavirus continua", ha ...

