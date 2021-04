Volley, la Cucine Lube Civitanova è Campione d’Italia 2020-21 (Di sabato 24 aprile 2021) La Cucine Lube Civitanova è Campione d’Italia 2020-21, dopo aver battuto in Gara 4 per 3-1 la Sir Safety Conad Perugia al termine di una partita bella, tirata, ma nella quale la formazione marchigiana ha concesso ben poco ai colleghi umbri, chiudendo la serie sul 3-1. Il campionato di Volley è arrivato al capolinea, la Cucine Lube Civitanova è Campione d’Italia 2020-21 dopo aver sconfitto la formazione umbra della Sir Safety Perugia in gara 4 della serie tricolore ed aver conquistato il sesto scudetto della storia societaria. Cucine Lube Civitanova è Campione d’Italia Photo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) La-21, dopo aver battuto in Gara 4 per 3-1 la Sir Safety Conad Perugia al termine di una partita bella, tirata, ma nella quale la formazione marchigiana ha concesso ben poco ai colleghi umbri, chiudendo la serie sul 3-1. Il campionato diè arrivato al capolinea, la-21 dopo aver sconfitto la formazione umbra della Sir Safety Perugia in gara 4 della serie tricolore ed aver conquistato il sesto scudetto della storia societaria.Photo ...

