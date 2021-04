Bonaccini: «Salvini rilancia, ma governare non è come stare a un tavolo di poker» (Di sabato 24 aprile 2021) Il nuovo decreto entrerà in vigore il prossimo 26 aprile. L'Italia si prepara ad un periodo che, soprattutto in zona gialla, sarà caratterizzato da qualche allentamento nelle restrizioni con particolare riferimento agli spostamenti e alla ripresa di qualche attività. Bonaccini intervistato dal Corriere della Sera Più volte, in questi giorni, si è citato il ruolo delle Regioni che hanno interloquito con il governo in vista del nuovo provvedimento. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera (Edizione 24 aprile) è emerso quello che è il punto di vista di Stefano Bonaccini sulla strada intrapresa dall'esecutivo. A parlare, come è noto, è il presidente dell'Emilia Romagna. Nuovo decreto dal 26 aprile, Bonaccini: «Condivider il più possibile» «Sono d'accordo - ha dichiarato - con Draghi quando dice che ci ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021) Il nuovo decreto entrerà in vigore il prossimo 26 aprile. L'Italia si prepara ad un periodo che, soprattutto in zona gialla, sarà caratterizzato da qualche allentamento nelle restrizioni con particolare riferimento agli spostamenti e alla ripresa di qualche attività.intervistato dal Corriere della Sera Più volte, in questi giorni, si è citato il ruolo delle Regioni che hanno interloquito con il governo in vista del nuovo provvedimento. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera (Edizione 24 aprile) è emerso quello che è il punto di vista di Stefanosulla strada intrapresa dall'esecutivo. A parlare,è noto, è il presidente dell'Emilia Romagna. Nuovo decreto dal 26 aprile,: «Condivider il più possibile» «Sono d'accordo - ha dichiarato - con Draghi quando dice che ci ...

