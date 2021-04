Avellino, uomo ucciso a coltellate dalla figlia e dal fidanzato (Di sabato 24 aprile 2021) Si chiamava Aldo Gioia l'uomo ucciso a coltellate dalla figlia diciottenne e dal fidanzato nella tarda serata di ieri nel suo appartamento ad Avellino . L'aggressione è avvenuta davanti alla moglie e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Si chiamava Aldo Gioia l'diciottenne e dalnella tarda serata di ieri nel suo appartamento ad. L'aggressione è avvenuta davanti alla moglie e ...

Advertising

repubblica : Uomo ucciso in casa ad Avellino davanti alla moglie, fermati la figlia e il fidanzato - MarinaSoave7 : RT @repubblica: Uomo ucciso in casa ad Avellino davanti alla moglie, fermati la figlia e il fidanzato - rep_napoli : Uomo ucciso in casa ad Avellino davanti alla moglie, fermati la figlia e il fidanzato [aggiornamento delle 09:06] - binottofranco : RT @repubblica: Uomo ucciso in casa ad Avellino davanti alla moglie, fermati la figlia e il fidanzato - ElioLannutti : Uomo ucciso in casa ad Avellino davanti alla moglie, fermati la figlia e il fidanzato -