Recovery Plan | il libro dei desideri dell’Ue di cui non sentivamo il bisogno

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Chiamarlo “piano di ripresa” (o “di rilancio” che dir si voglia) pareva brutto. Meglio celare tutto sotto una coltre di anglicismi. Aiuta a nascondere il fatto che nelci sono tante, tantissime esigenze Ue. E, di converso, pochissimo spazio per le reali necessità dell’Italia. Bruxelles ordina, il governo esegue Non poteva essere altrimenti, intendiamoci. Il piano – passaggio necessario per accedere alle risorse del Next Generation Eu, altrimenti noto comeFund – è scritto su precisi paletti indicati dalla Commissione. Il solito vestito a taglia unica che secondo gli euroburocrati dovrebbe calzare indistintamente per Italia e Slovenia, Germania e Lessumburgo, Danimarca e Portogallo. Bruxelles, dunque, detta legge su come spendere i soldi. I quali, ricordiamo, sono nostri. E per i quali, alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - marattin : Sono stato ospite a Sky Economia: il coprifuoco, il Recovery Plan, il debito e la riforma fiscale. Buon ascolto! - CastellinoLuigi : RT @FrancoRomanini1: A Draghi massaggiano gli zebedei per l'orario in cui dar luogo al coprifuoco. Nessun cazzaro di #ParassItaliaViva ??che… - franco_sala : RT @claudiovelardi: Produttività 1999-2019: Italia +4,2%, Francia +21,2%, Germania 21,3%. Ecco il dramma italiano, spiegato bene da #Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

La Voce di Bolzano

I numeri Il nuovovede confermata la struttura in sei missioni e 16 componenti. Per Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura sono previsti 42,55 miliardi (38,25 per ...Sul. "E' un'occasione imperdibile per modernizzare il Paese "ha affermato Misiani - . L'Italia può recuperare non solo ciò che abbiamo perso in quest'anno disastroso, ma può superare ...Una fiche da almeno 50 miliardi messa sul piatto dal Recovery Plan italiano per i giovani. Un sostegno che si sviluppa in particolare (ma non solo) attraverso due filoni. Il primo, istruzione e ...possa essere inserito nelle previsioni del Recovery Plan. La Cna ha discusso con l’Amministrazione comunale di Pozzallo le varie opportunità offerte alle aziende che intendono investire nell’area ...