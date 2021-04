Fondo Socrate | approvato rendiconto intermedio al 31 marzo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR, riunitosi in data odierna, hail resocontodi gestione al 312021 delComune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”. Nel corso del primo trimestre 2021 l’attività delè stata incentrata nella definizione della strategia di dismissione del portafoglio immobiliare, se del caso anche attraverso la cessione in blocco degli asset, in ragione del nuovo termine di durata del(31 dicembre 2022). Con riferimento alla gestione amministrativa e tecnica degli immobili, sono proseguite le attività di: valorizzazione e/o manutenzione straordinaria; rinegoziazione dei contratti di locazione in scadenza e regolarizzazione delle ...