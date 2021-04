Bimbi in campo per socializzare e divertirsi | da Solopaca un messaggio di speranza VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Undi, di ripartenza, dopo un anno di grandi difficoltà e privazioni, specie per i più piccoli. Questo è stato il senso dell’incontro organizzato suldi calcio dicon un gruppetto di ragazzi che hanno potuto dare libero sfogo alla propria passione, sotto lo sguardo attento di Ciccio Mortelliti, istruttore e allenatore nonchè ex calciatore dalla lunga militanza in piazze di un certo spessore. Tutti a correre dietro a un pallone con la voglia di staccarsi da quegli oggetti che hanno tenuto questi ragazzi incollati, tra una socialità ridotta allo zero, tecnologia a occupare ogni singolo spazio e nessuna interazione. Mortelliti insieme a Mennato Canelli, altro volto noto del calcio sannita e non solo, a dedicare spazio e ...