Belen Rodriguez, l’annuncio a colazione: fan spiazzati (Di giovedì 22 aprile 2021) Belen Rodriguez, che diventerà mamma per la seconda volta, ha fatto un annuncio a colazione. La coppia più bella e seguita da milioni di followers è rientrata in Italia dopo un viaggio alle Maldive. Come da regolamento, Belen Rodriguez insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in quarantena fiduciaria, così come dimostrano le stories pubblicate su Instagram in entrambi i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 aprile 2021), che diventerà mamma per la seconda volta, ha fatto un annuncio a. La coppia più bella e seguita da milioni di followers è rientrata in Italia dopo un viaggio alle Maldive. Come da regolamento,insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in quarantena fiduciaria, così come dimostrano le stories pubblicate su Instagram in entrambi i L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GiuseppeporroIt : Canzone Segreta, cachet da capogiro per Belen Rodriguez? Il gossip bomba #canzonesegreta #BelenRodriguez - zazoomblog : Belen Rodriguez cachet record per Canzone Segreta: “Decisamente fuori mercato” il gossip televisivo - #Belen… - blogtivvu : Belen Rodriguez, cachet record per Canzone Segreta: “Decisamente fuori mercato”, il gossip televisivo… - zazoomblog : Belen Rodriguez e Antonino: la quarantena dopo il viaggio alle Maldive - #Belen #Rodriguez #Antonino: - ilmoscerino_ : @antartidary Mai vista una nata dal 2000 in poi che non abbia un fisico da Belen Rodriguez, davvero -