Recovery | in corso riunione Draghi-sindaci città metropolitane

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery corso

Metro

Per questo Microsoft ha realizzato unonline per i professionisti che si occupano di disaster, con l'obiettivo di permettere a tutti di essere continuamente aggiornati, riducendo al ......seminario "Le politiche per la gestione del rischio sanitario nel turismo" organizzato daldi ... I progetti delPlan per l'Umbria: il piano da 3 miliardiRoma, 21 apr.(Adnkronos) - E' in corso una riunione, in videocollegamento, tra il premier Mario Draghi e i sindaci delle città metropolitane sul ...Come garantire business continuity e gestire al meglio il disaster recovery nel cloud? ce ne parla Fausto Massa, Italy Region Cloud Lead di Microsoft.