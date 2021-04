Gravina ammonisce | ”O dentro o fuori dal sistema”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabrieleè stato eletto ieri come membro dell’Esecutivo Uefa come riporta la Gazzetta dello Sport. Un passo importante anche per combattere la Super Lega, infatti ancheè stato chiaro: “Mi piacerebbe che questa vicenda si ricomponesse, perché il calcio non può essere un rifugio per ricchi ma deve essere un godimento e una gioia per tutti”. E si appoggia al discorso di Infantino, presidente della Fifa, sul “” per chi partecipa alla Super Lega. Discorso riconducibile alla Serie A, che potrebbe escludere chi ne dovrebbe fare parte. Foto: Twitter Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.