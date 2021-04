**Superlega: Football Forum, ‘calciatori non coinvolti, non devono subire conseguenze’** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – ‘Vogliamo garantire la protezione e mettere al sicuro i diritti dei calciatori. Non devono soffrire le conseguenze negative di qualsiasi sviluppo del calcio. I calciatori non sono stati coinvolti in nessuna discussione, non hanno alcuna voce in capitolo negli eventi di questa settimana e ciò non di meno sono stati tirati in ballo”. Con queste parole Football Forum, l’associazione presieduta da Mino Raiola e guidata dai più importanti agenti internazionali come Jonathan Barnett, Jorge Mendes e Roger Wittman prende posizione sulla neonata Superlega: “Un punto, comunque, è chiaro e conferma quello che diciamo da anni: il sistema attuale non è sostenibile, è ora di un cambiamento che abbia senso per tutti i componenti del mondo del calcio. Noi siamo a favore di un sistema calcistico più ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – ‘Vogliamo garantire la protezione e mettere al sicuro i diritti dei calciatori. Nonsoffrire le conseguenze negative di qualsiasi sviluppo del calcio. I calciatori non sono statiin nessuna discussione, non hanno alcuna voce in capitolo negli eventi di questa settimana e ciò non di meno sono stati tirati in ballo”. Con queste parole, l’associazione presieduta da Mino Raiola e guidata dai più importanti agenti internazionali come Jonathan Barnett, Jorge Mendes e Roger Wittman prende posizione sulla neonata Superlega: “Un punto, comunque, è chiaro e conferma quello che diciamo da anni: il sistema attuale non è sostenibile, è ora di un cambiamento che abbia senso per tutti i componenti del mondo del calcio. Noi siamo a favore di un sistema calcistico più ...

