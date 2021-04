Lombardia | da Gaber a Janis Joplin a Shakespeare | lo spettacolo si applaude via web

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Gaber

leggo.it

Tra gli spettacoli meritano segnalazione il teatro - canzone Far finta di essere sani, in scena al Teatro Menotti, con Andrea Mirò a guidare una band live su testi die Luporini; il tributo a ......per la nostra istituzione" Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della...celebrazione eucaristica pasquale che l'Arcivescovo di Milano ha presieduto all'Auditoriumdi ...Maometto e la montagna, la storia la si conosce. Con InVitro sarà il teatro ad andare dallo spettatore. Il progetto nasce dall’iniziativa di sette teatri di cooperativa ...Entra nel vivo il premio “Lombardia è Musica” proposto dal Vice Presidente Carlo Borghetti e istituito dal Consiglio regionale con legge regionale 8 del 28 aprile 2020, che vedono ...