Smart working e diritto alla disconnessione: le regole per prevenire e combattere lo stress digitale (Di lunedì 19 aprile 2021) A distanza di oltre un anno dall'inizio dello Smart working emergenziale, possiamo tracciare un bilancio dei risultati di questo grande esperimento di massa. Dopo una fase di euforia iniziale, quando il mondo del lavoro sembrava pervaso da un'euforia incontrollata verso il lavoro da remoto, è iniziato ad emergere un problema molto serio: lo stress digitale. Una giornata che dalle nove del mattina fino al tardo pomeriggio – facciamo l'esempio più facile, quello dell'ufficio che segue i ritmi tradizionali, ma il ragionamento vale per tutti i lavori – si svolge stando sempre attaccati al computer e alla video camera, può generare un forte sovraccarico di stress, una sbornia digitale, che si può tradurre anche in vere e proprie malattie psicofisiche. Una sbornia figlia ...

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Riccardo, manager che porta il sorriso in azienda ... una sfida enorme, considerando che in Etifor esistono numerosi team di lavoro 'liquidi' e che lo smart working forzato e prolungato causato dalla pandemia ha posto da subito la strada in salita. La ...

Smartworking: cade dalle scale in casa, Inail riconosce 20mila euro per infortunio sul lavoro Infortunio sul lavoro in smartworking, è la prima volta 'È la prima volta che viene riconosciuto un infortunio sul posto di lavoro in modalità smart working', spiega la Cgil di Treviso al Gazzettino. ...

Smart working, per le regole semplificate proroga a dopo l’estate Il Sole 24 ORE Come ottimizzare la gestione delle postazioni di lavoro sempre più smart, dall’implementazione all’assistenza Quali sono gli step necessari da seguire per abilitare un digital workplace sicuro, efficiente e al passo con i tempi? Come cambia la gestione delle postazioni di lavoro nell’era dello smart working?

