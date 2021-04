La Juventus e l’Allegri-bis

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il ritorno dell’allenatore livornese sulla panchina bianconera Due mesi di calcio giocato ancora e il destino sportivo di Pirlo si compirà definitivamente: l’attuale allenatore dellaa giugno dovrà cercare un’altra panchina su cui sedersi dopo solo una stagione bianconera. Se provare a cambiare il destino è un qualcosa che agli uomini non è concesso fare, per Pirlo ciò risulta ancor più vero dopo che il 2021 ha visto lui e la suanon protagonisti in Champions League e non protagonisti in Serie A. Uscire in Europa contro il modesto Porto e uscire dalla lotta scudetto anzitempo ha segnato, come è ovvio, il destino sportivo di Andrea Pirlo; le possibilità che venga riconfermato per la prossima stagione sono pari allo 0%. Pari al 100%, o al 90% per essere più obiettivi, sono le possibilità di un ritorno del mai dimenticato Allegri ...