MOMENTI PARTICOLARI IL TEATRO SOSPESO P1 17 04 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) MOMENTI PARTICOLARI: Il TEATRO SOSPESO, è quello del Verdi a Pordenone. Con Giovanni Lessio, il Presidente, andiamo a conoscere novità e soprattutto il futuro. Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021): Il, è quello del Verdi a Pordenone. Con Giovanni Lessio, il Presidente, andiamo a conoscere novità e soprattutto il futuro.

Advertising

KimLarries28 : RT @Fede_ProudOfLou: Uno dei momenti più esplicativi della loro 'relazione.' Non servono parole o particolari gesti. Basta solo lo sguardo… - Giulia_Micheli_ : @AlbertoScevola Solo lei no perché ne ricordo altre però in effetti sta succedendo troppo spesso. Non so magari è a… - 04Carmen20 : @Denver_820 @ThePRagno88 In alcuni particolari momenti fanno anche bene ... aiutano a scaricare tensione - Peterpa66902795 : RT @minchiasabri: Sono qui perché cerco un ragazzo che possa farmi passare momenti particolari. ???? - FG_ArtTravel_In : RT @MontefioreRn: @MontefioreRn In attesa della riapertura. Particolari che raccontano momenti di vite trascorse. @turismoER @VisitRimini @… -