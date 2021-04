Scuola, da lunedì 7 milioni di studenti in classe: resta il nodo trasporti e screening (Di sabato 17 aprile 2021) Il nuovo ritorno a Scuola era l'impegno principale preso dal governo Draghi fin dall'inizio e, in attesa del "tutti in classe" del 26 aprile, da lunedì prossimo, 19 aprile,... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 aprile 2021) Il nuovo ritorno aera l'impegno principale preso dal governo Draghi fin dall'inizio e, in attesa del "tutti in" del 26 aprile, daprossimo, 19 aprile,...

Agenzia_Ansa : Scuola, dal lunedì quasi 7 milioni di studenti in presenza: 291 mila in più di questa settimana, tutti della Campa… - malikscuIt : Io lunedì mattina pronta per andare a scuola dopo mesi di dad #Amici20 - emmadibellaa : RT @DanKant22: Io lunedì a scuola al primo giorno in presenza #amici #Amici20 - DanKant22 : Io lunedì a scuola al primo giorno in presenza #amici #Amici20 - CristianaFigli1 : RT @rebeccadearmas: io che mi preparo per andare a scuola da lunedì: #Amici20 #Amici2020 -

