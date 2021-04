Usa: sparatoria a Indianapolis, 8 morti, autore suicida (Di venerdì 16 aprile 2021) Almeno otto persone sono morte ed almeno altre quattro sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria avvenuta ieri notte poco dopo le 23 ora locale (le 6 di oggi in Italia) in un deposito della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Almeno otto persone sono morte ed almeno altre quattro sono rimaste ferite in seguito ad unaavvenuta ieri notte poco dopo le 23 ora locale (le 6 di oggi in Italia) in un deposito della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria a Indianapolis: ci sarebbero numerose vittime #usa - repubblica : Usa, sparatoria con molti feriti in un liceo in Tennessee - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in un liceo del Tennessee, diversi feriti #ANSA - teletext_ch_it : USA: 8 morti in una sparatoria - mixc7 : RT @ElioLannutti: Usa, sparatoria in un parcheggio a Indianapolis, molti feriti. Testimone: 'Sparava un uomo con un fucile automatico' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa: sparatoria a Indianapolis, 8 morti, autore suicida Il bilancio delle vittime comunicato dalle autorità non include l'autore della sparatoria. .

Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco in un magazzino ...

Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti Indianapolis, 16 apr. (askanews) - Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato ...

Usa, sparatoria in un deposito FedEx vicino l'aeroporto: almeno 8 morti, suicida l'aggressore Sparatoria in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis: lo hanno reso noto le autorità Usa. L'autore della sparatoria avvenuta ...

Il bilancio delle vittime comunicato dalle autorità non include l'autore della. .Ci sono morti e feriti nellaavvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco in un magazzino ...Indianapolis, 16 apr. (askanews) - Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato ...Sparatoria in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis: lo hanno reso noto le autorità Usa. L'autore della sparatoria avvenuta ...