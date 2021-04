Protesta ristoranti, Vissani: “Anch’io a cucinare davanti villa Draghi” (Di venerdì 16 aprile 2021) ristoranti e bar ancora chiusi per Covid e riapertura previste per maggio con regole da definire e ristoratori in Protesta e in attesa di risposte dal governo. E così Gianfranco Vissani dice all’Adnkronos che aderirà alla Protesta pacifica dei ristoratori umbri, che vogliono organizzare un pranzo di fronte alla villa di Mario Draghi a Città della Pieve, dove il premier si ritira nei fine settimana. “Se mi chiamano, certo che vado anche io”, spiega. “Per farci ascoltare – dice -. Per chiedere indietro la nostra vita”. “Mi sembra il deserto del Sahara – prosegue lo chef che proprio in Umbria, a Baschi, ha la sua Casa Vissani – e dopo 13 mesi ci devono dare delle risposte e aiuti veri. La vita è una sola e il governo deve riaccendere una fiamma che si sta ormai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021)e bar ancora chiusi per Covid e riapertura previste per maggio con regole da definire e ristoratori ine in attesa di risposte dal governo. E così Gianfrancodice all’Adnkronos che aderirà allapacifica dei ristoratori umbri, che vogliono organizzare un pranzo di fronte alladi Marioa Città della Pieve, dove il premier si ritira nei fine settimana. “Se mi chiamano, certo che vado anche io”, spiega. “Per farci ascoltare – dice -. Per chiedere indietro la nostra vita”. “Mi sembra il deserto del Sahara – prosegue lo chef che proprio in Umbria, a Baschi, ha la sua Casa– e dopo 13 mesi ci devono dare delle risposte e aiuti veri. La vita è una sola e il governo deve riaccendere una fiamma che si sta ormai ...

