Giampiero Mughini | 80 voglia di libri

(Di venerdì 16 aprile 2021) “80di”. È il titolo che gli ho consigliato per il prossimo libro, senza conoscerne il contenuto, chenon rivelerebbe ad alcuno neppure sotto tortura. All’uscita di “Memorie di un rinnegato” mi disse che sarebbe stato l’ultimo. Non poteva essere vero. Dal 1941 a oggi, da Catania a Roma, dalla Rivista “Giovane critica” a “Nuovo dizionario sentimentale”, tanta acqua è passata sotto i ponti ma non è passata la curiosità intellettuale, per la vita e per il mondo, di questo siciliano anomalo, nato per uscire dall’isola “bedda”, anzi “beddissima”, e andare a isolarsi altrove. Me lo figuro affacciato al balcone della sua splendida casa romana, dove Fulvio Abbate amabilmente lo costringe, per Teledurruti, alla maniera di Céline in quel di Meudon. Oppure sdraiato in poltrona, con la pila dei giornali accanto, assediato ...