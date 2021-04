Covid-19 aumenta il rischio di trombosi cerebrale (e probabilmente molto più che dopo un vaccino) (Di venerdì 16 aprile 2021) (foto: David Ramos/Getty Images)Mentre si attendono le decisioni dell’Ema sul vaccino di Johnson & Johnson – Janssen (la cui distribuzione in Europa è attualmente ferma per decisione della stessa azienda), e paesi come la Danimarca hanno sospeso completamente le somministrazioni di quello AstraZeneca, la ricerca lavora alacremente per chiarire i rischi reali posti dai due vaccini ad adenovirus contro Covid-19. Impresa non facile, perché parliamo di potenziali eventi avversi estremamente rari non solo nella popolazione vaccinata, ma anche in quella generale. Che devono essere soppesati attentamente anche contro quelli posti dalla malattia: è noto infatti che le trombosi del seno venoso cerebrale sono una delle possibili complicazioni legate a Covid 19. Quanto spesso? Una nuova ricerca inglese ha ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) (foto: David Ramos/Getty Images)Mentre si attendono le decisioni dell’Ema suldi Johnson & Johnson – Janssen (la cui distribuzione in Europa è attualmente ferma per decisione della stessa azienda), e paesi come la Danimarca hanno sospeso completamente le somministrazioni di quello AstraZeneca, la ricerca lavora alacremente per chiarire i rischi reali posti dai due vaccini ad adenovirus contro-19. Impresa non facile, perché parliamo di potenziali eventi avversi estremamente rari non solo nella popolazione vaccinata, ma anche in quella generale. Che devono essere soppesati attentamente anche contro quelli posti dalla malattia: è noto infatti che ledel seno venososono una delle possibili complicazioni legate a19. Quanto spesso? Una nuova ricerca inglese ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumenta Usa, rimandate le decisioni sul vaccino Johnson & Johnson e si pensa ora ai giovani ...Stati Uniti ha deciso di rinviare di qualche giorno il pronunciamento sul vaccino anti - Covid ... Attese 55 milioni di dosi di J&J in Europa, ma Pfizer aumenta L'azienda americana dovrebbe consegnare 55 ...

Mercati Emergenti: la ripresa economica può resistere alla nuova ondata di COVID - 19? Il rischio di nuovi lockdown prolungati aumenta, mentre la pandemia peggiora ulteriormente. Il ritmo delle campagne vaccinali è aumentato nella maggior parte dei mercati emergenti il mese scorso, ma i progressi non sono abbastanza rapidi ...

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è vaccinata con AstraZeneca Angela Merkel si è vaccinata a Berlino con AstraZeneca. Ne ha dato notizia il portavoce Steffen Seibert su Twitter. "Sono contenta di aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Ringrazio tutti quelli ...

Covid-19 aumenta il rischio di trombosi cerebrale (e probabilmente molto più che dopo un vaccino) Uno studio in preprint ha analizzato l’incidenza delle trombosi del seno venoso cerebrale tra i pazienti Covid, stabilendo che è molto superiore a quella che si riscontra nella popolazione generale, e ...

