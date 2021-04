Bar, ristoranti, piscine e palestre. Ecco le proposte delle regioni. Via libera a teatro e cinema (Di giovedì 15 aprile 2021) La Conferenza delle regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione" . Lo dice il presidente Massimiliano... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 aprile 2021) La Conferenzaha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione" . Lo dice il presidente Massimiliano...

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti Sicilia zona rossa? Ecco cosa cambierebbe con le nuove misure consentito entrare o restare all interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie ), se sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o ...

Riaperture, Confesercenti: 'Distanza tra tavoli inapplicabile, obbligherebbe migliaia alla chiusura' ...di due metri tra i tavoli ipotizzati sarebbe una restrizione inapplicabile per decine di migliaia di ristoranti - circa il 60% dei locali non ha uno spazio esterno - e praticamente per tutti i bar. E ...

Fontana: 'E' arrivato il momento delle riaperture' "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso". (ANSA) ...

Regole per giocare a carte nei bar: la proposta delle regioni al governo Regole per giocare a carte nei bar: la proposta delle regioni al governo con igienizzazione, sostituzione dei mazzi, copie multiple e distanziamento ...

