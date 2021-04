Serie B, Balata: “Sconcertato da parole di Ghirelli. In C squadre fallite e mancate iscrizioni” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata risponde a Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro ha infatti affermato che i maggiori problemi di bilancio arrivino dalla Serie cadetta. Ghirelli aveva parlato anche di presunte votazioni in Consiglio federale sul cambio di retrocessioni. “ “Sono Sconcertato per l’intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli questa mattina a Tuttosport intanto perché riferisce di una presunta decisione sulle retrocessioni in Serie B mai avvenuta in Consiglio federale, anche perché mai posta all’ordine del giorno, ma soprattutto perché contribuisce a creare confusione sull’esito delle riforme che, invece, sono necessarie e non più procrastinabili, alterando inutilmente quel clima di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente della Lega diB Maurorisponde a Francesco. Il presidente della Lega Pro ha infatti affermato che i maggiori problemi di bilancio arrivino dallacadetta.aveva parlato anche di presunte votazioni in Consiglio federale sul cambio di retrocessioni. “ “Sonoper l’intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francescoquesta mattina a Tuttosport intanto perché riferisce di una presunta decisione sulle retrocessioni inB mai avvenuta in Consiglio federale, anche perché mai posta all’ordine del giorno, ma soprattutto perché contribuisce a creare confusione sull’esito delle riforme che, invece, sono necessarie e non più procrastinabili, alterando inutilmente quel clima di ...

