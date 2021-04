La foto più bella del principe Filippo: con la moglie regina, circondato dai bisnipoti (Di mercoledì 14 aprile 2021) William e Kate Middleton, per onorare il principe Filippo, hanno condiviso sul profilo Instagram della royal family una foto bellissima scattata a Balmoral nel 2018. Nell’immagine il duca di Edimburgo e sua moglie, la regina Elisabetta II, sono circondati da sette dei loro dieci bisnipotini: i tre figli dei Cambridge, George, Charlotte e Louis; Savannah e Isla Phillips, figlie di Peter Phillips, primogenito della principessa Anna, e della canadese Autumn; Lena e Mia Tindall, figlie di Zara Phillips e Mike Tindall. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) William e Kate Middleton, per onorare il principe Filippo, hanno condiviso sul profilo Instagram della royal family una foto bellissima scattata a Balmoral nel 2018. Nell’immagine il duca di Edimburgo e sua moglie, la regina Elisabetta II, sono circondati da sette dei loro dieci bisnipotini: i tre figli dei Cambridge, George, Charlotte e Louis; Savannah e Isla Phillips, figlie di Peter Phillips, primogenito della principessa Anna, e della canadese Autumn; Lena e Mia Tindall, figlie di Zara Phillips e Mike Tindall.

