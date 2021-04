Colab Gucci Balenciaga: nuovo progetto in vista per Alessando Michele (Di mercoledì 14 aprile 2021) Life&People.it Il 15 aprile verrà trasmessa in live “Aria”, la tanto attesa collezione Autunno/Inverno 2021 firmata da Alessandro Michele, che per il centenario del marchio ha in serbo una svolta inaspettata: la collaborazione esclusiva Gucci – Balenciaga. Stesso gruppo di appartenenza, due differenti marche, due differenti direttori creativi che nel loro operare si ispirano ad epoche diverse. Possiamo dire che Alessandro Michele, creative director di Gucci ed Demna Gvasalia, il rispettivo di Balenciaga, vivano in due universi posti agli antipodi: il primo nel vintage glamour anni ‘70 ed il secondo negli anni Novanta e nella loro cultura grunge techno. Sembra impossibile, tuttavia da quando la notizia è uscita le speculazioni sono alle stelle, tutti ne parlano ed il dubbio ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 14 aprile 2021) Life&People.it Il 15 aprile verrà trasmessa in live “Aria”, la tanto attesa collezione Autunno/Inverno 2021 firmata da Alessandro, che per il centenario del marchio ha in serbo una svolta inaspettata: la collaborazione esclusiva. Stesso gruppo di appartenenza, due differenti marche, due differenti direttori creativi che nel loro operare si ispirano ad epoche diverse. Possiamo dire che Alessandro, creative director died Demna Gvasalia, il rispettivo di, vivano in due universi posti agli antipodi: il primo nel vintage glamour anni ‘70 ed il secondo negli anni Novanta e nella loro cultura grunge techno. Sembra impossibile, tuttavia da quando la notizia è uscita le speculazioni sono alle stelle, tutti ne parlano ed il dubbio ...

Advertising

juliruttimann9 : Santi maratea colab with Gucci - infoiteconomia : La colab attesa per il 15 aprile: Gucci prepara una capsule con Balenciaga: è il primo progetto per i 100 anni - tesflame : Balenciaga gucci colab ???? - Flotus118 : Quem é gucci e fendi perto dessa colab aqui -