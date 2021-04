Petizione “NO al Centro Rifiuti nel quartiere Di Giusto” (Di martedì 13 aprile 2021) Una delegazione del “Comitato per il NO al Centro Rifiuti nel quartiere Di Giusto” si è recata martedì mattina a Palazzo D’Aronco per depositare le 1.311 sottoscrizioni di cittadini, che hanno espresso la loro contrarietà alla volontà dell’amministrazione comunale di realizzare una Mega Piazzola Ecologica in via Zilli (strada comunale di Bariglaria). L’opera sorgerebbe lungo la ciclabile, toglierebbe “l’ossigeno” alle decine di orti presenti sul lungo Ledra, davanti ad abitazione, a ridosso di un’area vincolata dal punto di vista paesaggistico, dietro il campo di calcio dei pulcini del San Gottardo e a poche decine di metri dai condomini di via Zilli e via Gastone Valente. “Se la raccolta firme non sarà sufficiente inizieremo una battaglia legale e se ancora ciò non sarà sufficiente, adotteremo tutti gli ... Leggi su udine20 (Di martedì 13 aprile 2021) Una delegazione del “Comitato per il NO alnelDi” si è recata martedì mattina a Palazzo D’Aronco per depositare le 1.311 sottoscrizioni di cittadini, che hanno espresso la loro contrarietà alla volontà dell’amministrazione comunale di realizzare una Mega Piazzola Ecologica in via Zilli (strada comunale di Bariglaria). L’opera sorgerebbe lungo la ciclabile, toglierebbe “l’ossigeno” alle decine di orti presenti sul lungo Ledra, davanti ad abitazione, a ridosso di un’area vincolata dal punto di vista paesaggistico, dietro il campo di calcio dei pulcini del San Gottardo e a poche decine di metri dai condomini di via Zilli e via Gastone Valente. “Se la raccolta firme non sarà sufficiente inizieremo una battaglia legale e se ancora ciò non sarà sufficiente, adotteremo tutti gli ...

Advertising

Fff_James1 : RT @Liazucchi006: Il “Centro Teatro Spazio” dove Massimo Troisi mosse i primi passi non deve chiudere! - Firma la petizione! - Liazucchi006 : Il “Centro Teatro Spazio” dove Massimo Troisi mosse i primi passi non deve chiudere! - Firma la petizione!… - trottark : RT @Italia_Nostra: ???? L'ITALIA CHE NON CI STA!!?? Firma la petizione si #Italianostra Treviso!! Trattare la cerchia muraria di Treviso come… - fomes72 : Il “Centro Teatro Spazio” dove Massimo Troisi mosse i primi passi non deve chiudere! - Firma la petizione!… - iomartello : Il “Centro Teatro Spazio” dove Massimo Troisi mosse i primi passi non deve chiudere! - Firma la petizione!… -