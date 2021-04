Days Gone: come riparare la moto (Di martedì 13 aprile 2021) In questa breve guida vi spieghiamo come riparare la moto di Deacon St. John, il protagonista dell’esclusiva PlayStation Days Gone In questi giorni si è parlato molto di Days Gone, l’esclusiva PS4 tornata alla ribalta a causa di alcuni rumor che vedono cancellato l’ipotetico seguito. Proprio per questo motivo, o magari perché incuriositi dall’imminente debutto del titolo Sony Bend anche su PC, qualcuno di voi avrà voglia di cimentarsi nell’avventura che ha per protagonista il biker Deacon St. John. E data la natura del personaggio, molto sarà il tempo che trascorreremo in sella ad una due ruote che, però, nel mondo post apocalittico del gioco, si ritroverà a subire assai spesso molti danni. Con questa guida vi spieghiamo come ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 aprile 2021) In questa breve guida vi spieghiamoladi Deacon St. John, il protagonista dell’esclusiva PlayStationIn questi giorni si è parlato molto di, l’esclusiva PS4 tornata alla ribalta a causa di alcuni rumor che vedono cancellato l’ipotetico seguito. Proprio per questo motivo, o magari perché incuriositi dall’imminente debutto del titolo Sony Bend anche su PC, qualcuno di voi avrà voglia di cimentarsi nell’avventura che ha per protagonista il biker Deacon St. John. E data la natura del personaggio, molto sarà il tempo che trascorreremo in sella ad una due ruote che, però, nel mondo post apocalittico del gioco, si ritroverà a subire assai spesso molti danni. Con questa guida vi spieghiamo...

Advertising

infoitscienza : Days Gone: la lista trofei completa del titolo di Bend Studio! - tuttoteKit : Days Gone: la lista trofei completa del titolo di Bend Studio! #BendStudio #DaysGone #PS4 #Sony #tuttotek - Berri_DMG : Cosa si intende per 'universo condiviso', nei rumor del fu Days Gone 2? ?????? È da ieri che ci penso - zazoomblog : Days Gone 2 bocciato o si farà? I fan rispondono al rumor e la loro scelta si sente forte e chiara - #bocciato… - Asgard_Hydra : Days Gone 2 non s'ha da fare, la community non approva la scelta di Sony -