Iran, “sabotaggio” nella centrale nucleare di Natanz: “Opera d’Israele”. Teheran: “Ci vendicheremo al momento opportuno” (Di lunedì 12 aprile 2021) C’è Israele dietro all’attacco sferrato domenica alla centrale nucleare di Natanz, in Iran. Ne sono convinti a Teheran e lo confermano fonti dell’intelligence americana al New York Times. Si accende così un nuovo scontro tra i due rivali nell’area mediorientale e il campo di battaglia è, di nuovo, l’arricchimento dell’uranio da parte della Repubblica Islamica, ripartito dopo la decisione di Donald Trump di uscire dall’accordo Jcpoa tra Iran e 5+1 firmato durante la presidenza Obama. I vertici del Organizzazione per l’energia atomica della Repubblica Islamica, per voce del portavoce Behrouz Kamalvandi, hanno dato ieri l’annuncio di “un incidente nella rete elettrica dell’impianto di arricchimento Chahid-Ahmadi-Rochan” che non ha provocato la fuoriuscita di materiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) C’è Israele dietro all’attacco sferrato domenica alladi, in. Ne sono convinti ae lo confermano fonti dell’intelligence americana al New York Times. Si accende così un nuovo scontro tra i due rivali nell’area mediorientale e il campo di battaglia è, di nuovo, l’arricchimento dell’uranio da parte della Repubblica Islamica, ripartito dopo la decisione di Donald Trump di uscire dall’accordo Jcpoa trae 5+1 firmato durante la presidenza Obama. I vertici del Organizzazione per l’energia atomica della Repubblica Islamica, per voce del portavoce Behrouz Kamalvandi, hanno dato ieri l’annuncio di “un incidenterete elettrica dell’impianto di arricchimento Chahid-Ahmadi-Rochan” che non ha provocato la fuoriuscita di materiale ...

Advertising

globenoteslive : L'Iran accusa Israele per il 'sabotaggio' del sito nucleare di Natanz - Alberto_Today : Natanz, sabotaggio alla centrale: l’Iran accusa Israele di «terrorismo nucleare» - Candid_S_Voce : L'Iran accusa Israele per il 'sabotaggio' del sito nucleare di Natanz - - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ??Caos in #Iran dopo l’esplosione alla centrale nucleare di #Natanz: Il Ministro Esteri Zarif accusa #Israele “attacco te… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Cosa sappiamo del sabotaggio al sito nucleare iraniano -