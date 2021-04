Formula 1 | la sospensione posteriore Mercedes

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lasembra non avere più il primato in1, con la Red Bull che sembra dettare il passo. Ma a Brackley non si arrendono, e continuano a sviluppare la W12 in ottica dell’importantissimo GP di Imola. In questo articolo analizzeremo un dettaglio tecnico di grande interesse quest’anno, ossia lo schema delle sospensioni posteriori. Osservandole da vicino, emerge come la Stella abbia seguito la stessa strada della Red Bull, pur adottando soluzioni differenti. Analizziamo più da vicino le novità introdotte in questo ambito. Gp Bahrain: Hamilton vince con un regalo della Red Bull1, perchéha cambiato la? Come sapete, il regolamento quest’anno vincola gli sviluppi con l’utilizzo di “tokens”, da spendere in una sola area ...

... Casa prossima a lasciare laE direzione Dakar. Il campione 2016/17 non vince ormai da 18 ... nel corso del 19° giro, si è dovuto ritirare per il cedimento dellaposteriore destra , ...LaE, diversamente dalla1, ha ancora un regolamento studiato per tenere i costi ad ... possono modificare a piacimento la trasmissione e laposteriore . Queste regole fanno ...La Mercedes sembra non avere più il primato in Formula 1, con la Red Bull che sembra dettare ... Di qui la scelta della sospensione posteriore, elemento fondamentale per guadagnare aderenza per le ...Con una sospensione anteriore rotta e danni aerodinamici, non ha potuto far altro che ritirarsi. Ronnie Quintarelli: “Dopo le qualifiche in cui non avevo avuto la possibilità di guidare, ho cercato di ...