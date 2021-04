Vincenzo De Lucia | chi è | età | carriera | imitazioni | vita privata | Instagram | chi è la fidanzata

(Di domenica 11 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Oggi tra gli ospiti ci sarà ancheDe, il bravissimo trasformista e imitatore del programma di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, che si esibirà con alcuni dei suoi personaggi.De: chi è, età,, tutto sull’imitatoreDeè nato a Napoli, classe 1987 e ha fatto una lunga gavetta prima di approdare su Rai 2 nei panni di imitatore nel programma “Stasera tutto è possibile” di Rai 2. Diversi i ruoli ricoperti: dall’attore, allo sceneggiatore, aiuto-regista,nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante a livelli nazionali per un imitatore. I suoi personaggi più amati sono: Maria De Filippi, Mara Venier, ...

Advertising

Mauro23742329 : @SamuelMontegra1 Bah insomma ,troppo volgare e sguaiata ,molto meglio Vincenzo De Lucia - Luca_zone : RT @manu_el_88: #Amici20 Vincenzo De Lucia >>>>>> Francesca Manzini - Luisa72280405 : RT @Manuel_Real_Off: Ma noi volevamo Vincenzo De Lucia #amici20 - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma noi volevamo Vincenzo De Lucia #amici20 - Yuki47604868 : Io lo dico qua di voleva l'imitazione di Maria di Vincenzo de Lucia #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Lucia

YouMovies

Spazio, inoltre, anche alle famose imitazioni diDeche potrebbe tornare a regalare al pubblico la sua personale imitazione di Barbara D'Urso. Come sempre, poi, Mara Venier si occuperà ...Infine, l'attore ed imitatoreDeproporrà ancora una volta le sue esilaranti imitazioni. Appuntamento oggi pomeriggio con una nuova, imperdibile, puntata di 'Domenica In'. Maria Rita ...Vincenzo De Lucia è uno degli imitatori più famosi nell'attuale panorama televisivo italiano. Nato a Napoli nel 1987, ha alle ...Ospiti in tv 11 aprile: Domenica In, Da noi a ruota libera, Kilimangiaro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!